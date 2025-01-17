За неделю в воздухе Подмосковья не выявили превышений ПДК загрязняющих веществ

За неделю качество атмосферного воздуха проверили в 14 городских округах Подмосковья, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В общей сложности за указанный период мобильные эколаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 20 выездов.

Качество воздуха проверили по 30 загрязняющим веществам. В результате каких-либо превышений выявлено не было.

Как напомнили в министерстве, если в пробах выявлено превышение ПДК загрязняющих веществ, проводятся контрольно-надзорные мероприятия, чтобы обнаружить источник загрязнения и принять меры по его устранению.