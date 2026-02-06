За операцией по лечению эндометриоза в МОНИИАГ наблюдали 1,2 тыс. специалистов из 35 стран

Хирурги МОНИИАГ приняли участие в крупном международном форуме по малоинвазивной гинекологической хирургии ENDO Dubai 2026. В рамках мероприятия они провели телемост, соединивший операционную в Подмосковье с профессиональной аудиторией в Дубае, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В режиме реального времени более 1,2 тыс. врачей из 35 стран, включая США, страны Европы и ОАЭ, наблюдали за ходом роботизированной операции по лечению сложной формы эндометриоза у пациентки из Московской области.

Как отметил директор МОНИИАГ Роман Шмаков, данное событие наглядно подтвердило, что профессионализм подмосковных специалистов не только соответствует мировому уровню, но и может служить ориентиром для коллег из других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе.