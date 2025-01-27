Заброшенное нежилое здание отреставрируют в Можайске

В Можайске отреставрируют заброшенное нежилое здание на Бородинской улице, 31. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

На торгах реализовали имущественный лот, в который вошли здание 1964 года постройки и участок земли площадью 188 кв. м. Разрешенный вид использования недвижимости — «объекты дорожного сервиса».

В начале торгов стоимость лота составляла порядка 1,6 млн руб. На его покупку претендовали три участника. Финальная цена объекта составила более 2,7 млн руб.

Инвестор намерен в этом году начать реставрацию объекта. В дальнейшем планируется сделать объект полезным для местных жителей.

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