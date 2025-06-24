«Закрытый клуб будущих пап» откроется в роддоме МОЦОМД

На базе роддома МОЦОМД с июля начнет работать «Закрытый клуб будущих пап», где мужчины смогут подготовиться к отцовству. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Занятия будут проводить опытные акушеры-гинекологи Армен Захарян и Максим Сидоров. Они помогут будущим отцам подготовиться к встрече с их первенцами теоретически и практически.

На практических занятиях будущие отцы научатся пеленать, купать и кормить ребенка, оперативно реагировать в экстренных ситуациях, оказывать первую помощь.

«Вы научитесь чутко понимать меняющиеся потребности своей супруги, став для нее надежной опорой в этот особенный период. Мы поможем вам подготовиться к партнерским родам, освоить тонкости ухода за младенцем и стать незаменимым помощником в первые месяцы его жизни», — рассказал Захарян.

Записаться в клуб можно по этой ссылке.

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