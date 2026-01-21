Замену лифтов проведут в 122 многоквартирных домах Подмосковья в 2026 году
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В 2026 году в Подмосковье заменят лифты в 122 многоквартирных домах. О планах работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Всего будет обновлено 375 лифтов. Фонд капремонта Подмосковья проведет работы в домах, в которых срок эксплуатации лифтового оборудования составляет более 25 лет.
Больше всего лифтов заменят в Балашихе, Мытищах и Люберцах — 73 лифта в 17 домах, 70 лифтов в 13 домах, 39 лифтов в девяти домах соответственно.
За прошлый год в регионе провели замену 415 лифтов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проведении онлайн-собраний собственников МКД. Он отметил, что в них участвуют 1,6 млн граждан.