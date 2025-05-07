Заместитель прокурора Подмосковья возложил цветы к мемориальному комплексу в преддверии Дня Победы
Заместитель прокурора Подмосковья Рокитянский возложил цветы накануне Дня Победы
Фото: [Прокуратура Московской области]
В преддверии празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский принял участие в торжественном возложении цветов к мемориальному комплексу на территории округа Шаховская. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
В возложении цветов также приняли участие прокурор Шаховского района Антон Купленский, глава администрации муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев, ветеран прокуратуры Юрий Молодцов и работники прокуратуры.
«Наш долг — хранить память о тех, кто подарил нам будущее. Их героизм учит нас стойкости, а единство фронта и тыла напоминает, как важно стоять плечом к плечу в трудную минуту», — подчеркнул Рокитянский.
Участники торжественного мероприятия также почтили память воинов Красной Армии минутой молчания, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы.