Заместитель прокурора Подмосковья выступил в суде по делу жительницы Ивантеевки об убийстве сожителя

Заместитель прокурора Московской области Олег Черсков поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы Елены Елизаровой, которую признали виновной в убийстве сожителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Суд установил, что в начале февраля она вместе с сожителем находилась в квартире у ее брата, расположенной на улице Спортивная в Ивантеевке, в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, после чего женщина нанесла сожителю несколько ударов в живот с помощью кухонного ножа. Потерпевший скончался на месте от полученного проникающего ранения, осложнившегося обильной кровопотерей.

Подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.