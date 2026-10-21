Звезда сериала «Слово пацана» Могильников высказался об отношениях с Аней Пересильд

18-летний российский актер Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о расставании с 17-летней Анной Пересильд, передает Super.

В подкасте Матвея Кузьмича «ЛИФТ» юный артист отметил, что инициатором разрыва выступил он сам. Тогда, по словам Ярослава, он был инфантильным и не до конца понимал, что такое отношения. Могильников считает роман с Анной ценным опытом.

«Если бы этого не было, то не было бы и того, что я имею сейчас. Главное, что все счастливы», — отметил актер.

Он также опроверг слухи об изменах, которые появились после их расставания. Могильников добавил, что позже извинился перед Анной.

«Я писал сообщение Ане уже спустя время какое-то и просил прощения», — признался артист.

Отношения Ярослава и Анны длились несколько месяцев и завершились к концу 2024 года. Пересильд первой публично подтвердила разрыв в своем блоге. Она написала, что они с Ярославом остались в хороших отношениях, и попросила не задавать вопросов на эту тему.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд впервые вышла замуж.