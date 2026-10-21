Василевский и Кучеров стали первыми звездами матча «Тампа» — «Вегас»

Кучеров и Василевский помогли «Тампе» разгромить лидера Западной конференции

Культура и спорт

Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде сокрушили лидера Западной конференции «Вегас Голден Найтс» — 6:2. Российские игроки «Молний» Андрей Василевский и Никита Кучеров были названы первой и второй звездами матча.

Хозяева атаковали много и весьма изобретательно, но большинство их атак разбились о надежную игру вратаря «Тампы». Василевский отразил 32 броска из 34.

Никита Кучеров дважды ассистировал партнерам (особенно был хорош его пас из-за ворот на победный гол Энтони Сирелли), а затем сам установил окончательный счет. Нападающий перехватил шайбу, убежал от защитников и переиграл голкипера Картера Харта.

Кучеров набрал в нынешнем сезоне 13 (4+9) очков в девяти матчах и догнал Стивена Стэмскоса в списке лучших бомбардиров франшизы за всю историю. Сейчас у обоих по 1137 очков, и следующее любое результативное действие россиянина сделает его рекордсменом.

Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов упрочил лидерство в спорте снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

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