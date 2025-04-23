Замглавы Подольска Ольга Шашкова проверила благоустройство в парке им. Талалихина

Замглавы Подольска Ольга Шашкова проверила ход благоустройства в парке имени Виктора Талалихина. Об итогах мониторинга рассказали в администрации округа.

На территории проводят замену ливневой канализации. Эти работы завершатся к 1 мая.

Также в парке ликвидируют последствия прошлогодних ливней и восстанавливают грунт на склонах. После этого здесь высадят деревья с обширной корневой системой, чтобы удерживать почву и останавливать оползни.

Кроме того, ведутся работы по реконструкции. Вдоль Парадного проезда обустроили новые пешеходные дорожки, построили скейт-парк, установили скамейки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству.