Замглавы Подольска провела обход территорий двух микрорайонов

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова провела плановый обход территории микрорайона Южный, в нем принял участие депутат городского совета Денис Бесогонов и профильные специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках обхода они указали на необходимость уборки смета и мусора. Кроме того, зафиксирована потребность в озеленении территории детской площадки возле дома 15 по улице Долгого.

«Особое внимание уделено проблеме размещения средств индивидуальной мобильности. Уважаемые жители, относитесь к арендным самокатам бережно и паркуйте их таким образом, чтобы не создавать препятствий для других горожан», — добавили в сообщении.

Кроме того, замглавы округа провела мониторинг микрорайона Юбилейный. В рамках него она осмотрела состояние дворовых территорий и детских игровых площадок. Представители администрации также оценили качество уборки территории и выявили ряд замечаний, требующих оперативного устранения.

В пресс-службе напомнили, что в субботу, 26 апреля, в округе в рамках общеобластного субботника уберут территорию лесопарка «Елочки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.