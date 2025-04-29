Замглавы Подольска проверил содержание территорий в деревне Бяконтово
Игорь Семенов провел обход в деревне Бяконтово
Фото: [t.me/podolskadm]
Замглавы Подольска Игорь Семенов проверил содержание территорий в деревне Бяконтово. Об итогах проверки рассказали в администрации муниципалитета.
В рамках мониторинга особое внимание было уделено состоянию детской площадки, на которой ранее провели ремонтные работы. Семенов поручил привести в порядок малые архитектурные формы и завезти песок.
Также он проверил актуальность информации на стенде и дал поручение покосить траву на общественных территориях. Все замечания были зафиксированы и переданы в работу.
Ранее в администрации рассказали, что первый замглавы Подольска Александр Мамлай провел обход микрорайона Южный.