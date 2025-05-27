Замглавы Талдомского округа осудили за коррупцию

Талдомский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении заместителя главы Талдомского округа Виктории Зайцевой, ее признали виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2023 года она заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на проведение работ по ремонту колодцев на сумму более 2,9 млн рублей. Однако работы выполнены не были. После этого через подписание недостоверных актов о стоимости выполненных работ она похитила бюджетные деньги. Ущерб администрации округа оценили более чем в 2,4 млн рублей.

Ее приговорили к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Она также не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет. Приговор в законную силу не вступил.

Дело в отношении предпринимателя выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.