Зампрокурора Подмосковья Черсков поддержал обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Олег Черсков поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств, Мытищинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В суде установили, что он вместе с соучастником через мессенджер приобрел запрещенное вещество общей массой более 14 г для дальнейшего сбыта. Деятельность злоумышленников пресекли в апреле 2025 года.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.