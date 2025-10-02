Зампрокурора Подмосковья поддержал обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Сергей Панин поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, возбужденному в отношении мужчины, его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, злоумышленник через мессенджер получил от соучастников информацию о месте нахождения тайника-закладки в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха, куда он проследовал, чтобы забрать наркотическое средство в целях его дальнейшего сбыта. В июне 2025 года его деятельность пресекли, запрещенные вещества удалось изъять из незаконного оборота.

Балашихинский городской суд приговорил виновного к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.