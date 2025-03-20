Запуск временного пешеходного моста в Поречье перенесли на 1 апреля

Запуск временного пешеходного моста в Поречье в Рузе перенесли на 1 апреля. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что сроки были перенесены по причине изменения конструктивного решения при монтаже конструкции.

В этот же день будет перекрыто движение по основному мосту: на сооружении проведут капитальный ремонт. Ремонтные работы завершат в сентябре текущего года, а рабочее движение запустят в конце июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будет открыто четыре пешеходных перехода через железную дорогу — в трех округах.