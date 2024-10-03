Зарайская коврижка стала брендом. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, соответствующий бренд был зарегистрирован Роспатентом.

Коврижка — это традиционное русское лакомство. В 19 веке она стала особенно популярна в Зарайске. В 2018 году производство коврижки решили возобновить в Зарайском кремле. Тогда были найдены старинные рецепты, по которым коврижку пекут и сегодня.

В 2021 году в городе открыли цех по производству зарайской коврижки и первую «Коврижечную». За первые три года работы было произведено около трех тонн коврижек.

Зарайская коврижка отличается от других ее видов тем, что в Зарайске используется местный мед, мука местного производства и восточные специи.