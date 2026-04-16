Завод конвейерных систем за 350 млн руб. строят в Ленинском округе

В рабочем поселке Горки Ленинские Ленинского городского округа идет строительство современного завода по производству конвейерных систем. Проект реализует отечественный производитель транспортерного оборудования. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Новое предприятие призвано усилить позиции российской промышленности в сегменте производственного оборудования: выпускаемые системы будут применяться на заводах и складах для перемещения грузов и автоматизации технологических процессов. Запуск производства позволит создать около 80 новых рабочих мест, что положительно скажется на рынке труда региона.

Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 350 млн рублей. После выхода на полную мощность в 2028 году завод сможет выпускать до 70 тонн продукции в сутки. В ассортимент войдут конвейерные ленты различных типов, модульные транспортерные ленты, приводные ремни, мотор‑барабаны, комплексные конвейерные системы.

Складские мощности предприятия позволят хранить до 20 тонн готовой продукции одновременно. Общая площадь комплекса превысит 7,2 тыс. кв. м. В его состав войдут производственно‑складское здание, общежитие квартирного типа для сотрудников, котельная, насосная станция пожаротушения, контрольно‑пропускной пункт.

Строительство находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области. По результатам последней инспекции строительная готовность объекта достигла 20%. На текущем этапе завершены земляные работы и устройство фундаментов, строители приступили к возведению надземных конструкций здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.