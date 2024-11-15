Здание приюта загорелось в деревне Чигасово в Одинцово, передает Прокуратура Московской области. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Согласно предварительным данным, примерно в восемь часов вечера в пятницу начало гореть здание, в котором располагается филиал благотворительной организации помощи женщинам.

В результате пожара были госпитализированы несколько человек, в том числе дети. Диагноз — отравление продуктами горения.

В настоящее время идет ликвидация возгорания. Причины случившегося устанавливаются. Согласно предварительной версии, загорелась спальня на втором этаже дома.

В соцсетях МЧС России отмечается, что площадь возгорания составляет триста квадратных метров. По предварительным данным, пострадали пять человек.