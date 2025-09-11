Здание вокзала отремонтировали на станции Жилево в Ступино. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В здании провели косметический ремонт, обновили крышу и фасад, установили новую входную группу с напольной конструкцией для маломобильных граждан.

Прилегающая территория, площадь которой составляет 900 кв. м, была благоустроена. Здесь обустроили пешеходные зоны, разбили сквер со скамейками, высадили туи. Также был создан отдельный подъезд к станции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что столица и Московская область приняли решение по интеграции маршрутов.