Земельные инспекторы Подмосковья с начала года осмотрели 94 тыс. участков

В Подмосковье с начала года земельные инспекторы осмотрели порядка 94 тыс. участков. Об итогах проверок рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков было проверено в Клину, Солнечногорске, Дмитрове и Можайске — 8,9 тыс., 6,1 тыс., 5,7 тыс. и 5,6 тыс. объектов соответственно.

В результате было обнаружено почти 40 тыс. участков, которые используются с нарушением требований земельного законодательства. Их совокупная площадь превысила 103 тыс. га.

Самые частые нарушения — неиспользование земли, самовольный захват и нецелевое использование. Такие нарушения выявили на 32,1 тыс., 1,4 тыс. и 0,9 тыс. участков соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с января ликвидировали свыше 600 недостроев и самовольных построек.