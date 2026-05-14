Земля — для большой семьи: в Подмосковье более 350 семей получили бесплатные участки земли

С начала 2026 года 354 многодетные семьи из 29 городских и муниципальных округов региона стали обладателями бесплатных земельных участков. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области, подчеркнув системный и масштабный характер поддержки семей с детьми.

Программа обеспечения многодетных семей землей действует в Подмосковье уже не первый год. За все время ее реализации участки получили 39 399 семей, и этот показатель продолжает расти. Тем не менее спрос остается высоким: в очереди на получение земли все еще числится 12 465 семей.

Власти активно работают над расширением земельного фонда: уже готово 3129 наделов, еще 2101 участок находится в процессе юридического оформления. В муниципалитетах с дефицитом свободных территорий специалисты подбирают подходящие варианты в соседних округах — так обеспечивается равный доступ к программе для всех нуждающихся семей.

Лидеры по выдаче участков за последние 4 мес.: Одинцовский округ — 49 семей, Подольск — 46 семей, Истра — 38 семей, Серпухов — 28 семей и Дмитровский округ — 25 семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе из аварийных домов переселили более 11 тыс. человек.