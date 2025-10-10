Жалоба на действия «Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха» при проведении торгов признана
Согласно доводу жалобы, ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля им. А.Г. Лорха» неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в аукционе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведении аукциона и рассмотрения заявок и признала жалобу необоснованной.