Жалоба на действия финансового управляющего физического лица и Оператора электронной площадки признана
Согласно доводам жалобы, между участниками на торгах было заключено антиконкурентное соглашение, а также при проведении торгов не была обеспечена надежность функционирования программно-технического комплекса сайта.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.