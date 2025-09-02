Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана
Согласно доводу жалобы, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.о. Химки Московской области неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.