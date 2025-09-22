Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана
Согласно доводу жалобы, Управление указало недостоверную информацию в акте о состоянии общего имущества многоквартирного дома о размерах площадей многоквартирного дома.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведения конкурса и признала жалобу необоснованной.