Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана
Согласно доводам жалобы, Управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в конкурсе, а также сведения, указанные в конкурсной документации, содержат недостоверную информацию.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения конкурса и признала жалобу необоснованной.