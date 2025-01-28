Женщина предстанет перед судом за попытку убийства сына уксусной кислотой в Подольске

В Подольске перед судом предстанет 27-летняя иностранка, которая пыталась убить малолетнего сына, напоив его уксусной кислотой. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в октябре 2024 года на Большой Серпуховской улице. Женщина, находясь в зоне разгрузки товаров супермаркета, влила в горло своему двухлетнему сыну уксусную кислоту.

В результате ребенок получил химические ожоги горла, пищевода и желудка. Благодаря усилиям врачей мальчик был спасен, однако его здоровью был причинен тяжкий вред.

На злоумышленницу завели уголовное дело, которое было передано в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.