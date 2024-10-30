Женщине, которая повредила памятник в Подольске, предъявили обвинение

Жительнице Подольска, которая повредила памятник, предъявили обвинение, передает Прокуратура Московской области. Нарушительницу поместили под домашний арест до двадцать восьмого декабря.

Ранее женщина в возрасте тридцати шести лет, будучи пьяной, пришла к памятнику «Скорбящая мать» и подожгла четыре траурных венка, возложенных к монументу.

В ходе допроса жительница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В ближайшее время она пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.