Женщину, которая ранила ножом сожителя, задержали в Подольске
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Подольске была задержана гражданка, которая во время ссоры напала с ножом на своего сожителя, передает ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в жилом помещении на Плещеевской улице. Сожители распивали алкогольные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Во время разборок женщина 1980 года рождения ударила мужчину 1986 года рождения ножом.
Потерпевший был госпитализирован. Нападавшую задержали.