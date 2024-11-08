Женщину, которая ранила ножом своего знакомого, задержали в Подольске

В Подольске задержали женщину, которая во время ссоры причинила ножевое ранение своему знакомому. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в квартире жилого дома на улице Циолковского. Женщина 1983 года рождения и ее знакомый мужчина 1985 года рождения распивали спиртное. В ходе посиделок между ними вспыхнула ссора, и женщина ударила мужчину ножом.

Потерпевшего с ранением госпитализировали. Нападавшую задержали. Выяснилось, что у нее уже была судимость. На женщину завели уголовное дело.