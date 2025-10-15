Женщину, которая зарезала знакомую в Лобне, приговорили к 8,5 года колонии

В Подмосковье был вынесен приговор женщине, которая в июле текущего года зарезала свою знакомую в Лобне. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, вечером 1 июля 2025 года подсудимая находилась в доме своей знакомой с двумя мужчинами в состоянии опьянения. В какой-то момент между женщинами возник конфликт, и злоумышленница два раза ударила оппонентку ножом в грудь. Та скончалась на месте.

Женщина полностью признала вину в совершении преступления. Суд приговорил ее к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

