Пять человек, обвиняемых в коммунальной аварии в Климовске, предстанут перед судом в Подмосковье

Суд в Подмосковье рассмотрит дело о коммунальной аварии в Климовске, которая произошла в 2024 году. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Перед судом предстанут пять человек. Это бывший гендиректор, главный инженер и начальник котельной, а также два мастера по эксплуатации крупного завода.

По версии следствия, по причине того, что работниками были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, в январе 2024 года на коммунальном предприятии произошла крупная авария. В результате с 4 по 22 января жилые дома и социальные объекты Климовска не получали отопление и горячую воду.

Бюджету Подмосковья был причинен ущерб на сумму более 416 млн руб., а муниципальной администрации — в размере 12 млн руб.

