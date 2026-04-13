Женщину с 30-сантиметровой грыжей брюшной полости прооперировали в Талдоме

В хирургическое отделение Дубненской больницы в Талдоме поступила пожилая женщина с тяжелой и редкой патологией — вентральной грыжей огромных размеров. Состояние, при котором внутренние органы выходят за пределы брюшной стенки, сопровождалось сильной болью и несло серьезные угрозы для здоровья пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Размеры патологии впечатляли: грыжа достигла 25×30 сантиметров, а индекс потери домена (объема брюшной полости) превышал 40%. Перед вмешательством медики провели тщательную диагностику, чтобы всесторонне оценить состояние пациентки и минимизировать риски во время операции. Ключевым этапом обследования стала компьютерная томография — она позволила точно определить параметры грыжи и рассчитать объем тканей брюшной стенки, подлежащих восстановлению.

Заведующий хирургическим отделением в Талдоме Вадим Афроськин поделился деталями проведенного вмешательства. Врачи применили современный метод — TAR‐пластику передней брюшной стенки. Особенность техники заключается в том, что сетчатый имплант устанавливают не поверх мышц, а под мышечный слой брюшной стенки. Получившаяся конструкция выполняет роль надежного каркаса: она предотвращает повторное выпячивание органов и обеспечивает долговременную стабилизацию области вмешательства.

После завершения сложной операции пациентка несколько дней находилась под круглосуточным наблюдением специалистов в отделении реанимации. Как только ее состояние стабилизировалось, женщину перевели в палату хирургического отделения. Там она прошла полноценный курс послеоперационной реабилитации: медики контролировали динамику восстановления, проводили необходимые процедуры и корректировали режим физической активности.

Благодаря слаженной работе хирургической бригады и применению современных медицинских технологий пациентку успешно подготовили к выписке. В настоящее время она чувствует себя хорошо, вернулась домой и продолжает наблюдаться у хирурга в поликлинике.

