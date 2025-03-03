Женская консультация появилась в одной из подмосковных поликлиник

В поликлинике Лобненской больницы, которая открылась недавно, начала работу женская консультация. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новая поликлиника в Лобне, построенная по программе модернизации первичного звена, начала свою работу в декабре прошлого года. В медучреждении оборудованы комфортные зоны ожидания приема врача, установлена современная навигация. Теперь в поликлинике начала работу женская консультация», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, ее оснастили современными оборудованием. В их числе — лазерный аппарат, кардиотокографы, аппараты УЗИ и не только. В ней расположили шесть кабинетов врачей-гинекологов и процедурную, а также оборудовали дневной стационар с малой операционной.

В ведомстве напомним, что записаться на прием в женскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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