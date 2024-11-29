Житель Орехово-Зуево выплатил долг по алиментам на четверть миллиона рублей, чтобы сохранить водительские права

Житель Орехово-Зуево погасил задолженность по алиментам, чтобы не лишиться возможности управлять автомобилем. Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области, размер долга составлял 250 тысяч рублей.

Мужчина выплачивал алименты по решению суда, вынесенному в 2014 году, но перестал это делать после увольнения. Судебный пристав предупредил, что гражданина могут лишить водительских прав, если он не выплатит задолженность.

Оказалось, что мужчина подрабатывал частным извозом. Под угрозой лишения права на управление транспортным средством он в кратчайшие сроки полностью погасил задолженность.