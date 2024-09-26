Житель Подмосковья получил срок за убийство фельдшера

Преступление произошло в феврале этого года в центре медицины катастроф. На скамье подсудимых оказался местный житель. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с медработником, который сделал ему замечание. В ответ на это обвиняемый выстрелил в фельдшера из сигнального пистолета. Потерпевший погиб на месте.

Мужчина получил семь лет колонии строгого режима.