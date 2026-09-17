Мегаполис крадет сон: сомнолог назвала главные причины бессонницы у горожан

Жители городов-миллионников расплачиваются за комфорт хронической бессонницей — сомнолог Марина Королева объяснила, что причиной тому постоянный стресс, искусственный свет и недостаток движения, а расплата может оказаться куда серьезнее, чем просто усталость. Об этом сообщает «Абзац».

Специалист отметила, что нервная система человека в мегаполисе остается в состоянии повышенного возбуждения даже ночью. Дополнительную нагрузку создают источники света: работающий телевизор, смартфон, зарядные устройства и другая техника. Именно поэтому многие выбирают специальные маски или очки для сна — они частично защищают от света и помогают выработке мелатонина.

Еще один фактор — хронический стресс. При нем повышается уровень кортизола, и организму становится сложнее расслабиться и перейти в глубокую фазу сна. Помешать полноценному отдыху могут и окружающие звуки, даже если человек из-за них не просыпается. Недостаток глубокого сна связан в том числе с накоплением бета-амилоида, а проблема усугубляется при низкой физической активности.

Королева предупредила: отсутствие качественного ночного отдыха приводит к быстрому старению мозга, болезни Альцгеймера и деменции. Таким образом, городская среда, с ее вечным шумом, светом и спешкой, незаметно подтачивает когнитивное здоровье миллионов людей.

Ранее стало известно, что восемь часов — не норма: сомнолог развеяла главные мифы об идеальном сне.