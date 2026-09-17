Стало известно о серьезных проблемах с легкими у сына Ефремова и Добровольской

По данным источника, он выкуривает по семь пачек сигарет в день. Николаю также подтвердили бронхиальную астму в крайне тяжелой форме: его легкие работают примерно на 14% от нормы, а любые физические нагрузки для него опасны. При этом после экстренной госпитализации Ефремов-младший продолжает курить.

Люди, которые видели Николая, утверждают, что он хорошо выглядит и не курит постоянно. При этом пресс-секретарь труппы театра Никиты Михалкова „Мастерская „12“ Дарья Бурлакова опровергла информацию о полном разрушении легких у Николая, заявив, что никогда не видела его с сигаретой, а астма у него обостряется только в период аллергии.

Напомним, несколько лет назад артист выпал из окна третьего этажа и получил травмы. У Николая появилось уплотнение в лобной доле головного мозга справа, начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. Медики провели трепанацию и установили проточно-промывную систему для очистки раны. В момент инцидента Михаил Ефремов находился в тюрьме — его осудили за смертельное ДТП в центре столицы летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов получил новую роль в спектакле.