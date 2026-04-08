Житель Подмосковья заплатил 1,3 млн рублей алиментов после вмешательства судебных приставов

В Подмосковье после вмешательства судебных приставов и возбуждения уголовного дела местный житель выплатил задолженность по алиментам на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает ГУФССП России по Московской области.

Так, мужчина должен был ежемесячно платить алименты в размере ¼ части своего дохода. Поначалу гражданин исправно исполнял обязанности — был официально трудоустроен и выплачивал алименты с зарплаты. В связи с этим исполнительное производство, которое ранее было возбуждено в его отношении, было окончено.

Однако в 2025 году взыскательница алиментов сообщила, что платежи уже некоторое время не поступают, и попросила возобновить их принудительное взыскание. Тогда должника лишили права управлять транспортными средствами, запретили ему покидать пределы страны, а также производить регистрационные действия с автомобилем.

Должник не принял достаточных мер к исполнению алиментных обязательств, и за неуплату без уважительных причин ему назначили административное наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. Несмотря на это гражданин продолжал игнорировать обязательство об уплате алиментов. К этому времени, у него образовалась задолженность на 1,2 млн рублей.

В результате на мужчину завели уголовное дело. Только после этого он выплатил задолженность — в размере 1,31 млн рублей.

