Житель Подольска получил медаль за помощь бойцам СВО

Житель Подольска получил медаль за помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

Так, Армику Тер Быбанцу была вручена медаль «За оказание помощи участникам СВО». С самого начала СВО он активно помогает бойцам на передовой, занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи.

Житель выезжает на передовую три-четыре раза в год. Он передает бойцам не только гуманитарные грузы, но и письма и рисунки от детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки участников СВО в регионе.