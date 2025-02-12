Житель Пушкино, поджегший дверь квартиры своего соседа, предстанет перед судом

Житель Пушкино, который поджег дверь квартиры своего соседа, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, преступление было совершено в многоквартирном жилом доме на улице Инессы Арманд. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отжал дверь подъезда, поднялся на седьмой этаж, облил дверь квартиры соседа воспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

Возгорание оперативно ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

На злоумышленника завели уголовное дело. Его передали в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.