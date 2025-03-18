Житель Рошаля с судимостью в ходе пьяной ссоры ранил знакомого ножом

В ГУ МВД России по Московской области сообщили о задержании жителя Рошаля, который в ходе пьяной ссоры ранил ножом своего приятеля. Инцидент произошел на улице Свердлова.

Двое знакомых распивали в квартире спиртное, пока между ними не вспыхнула ссора. В ходе разбирательств один из мужчин нанес приятелю ножевое ранение.

Пострадавшего — мужчину 1978 года рождения — госпитализировали. Нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1974 года рождения. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Коломне задержали мужчину, который напал с ножом и металлическим прутом на сотрудников полиции.