Житель Рошаля с судимостью в ходе пьяной ссоры ранил знакомого ножом
В Рошале задержали мужчину, который пырнул ножом своего знакомого
Фото: [Медиасток.рф]
В ГУ МВД России по Московской области сообщили о задержании жителя Рошаля, который в ходе пьяной ссоры ранил ножом своего приятеля. Инцидент произошел на улице Свердлова.
Двое знакомых распивали в квартире спиртное, пока между ними не вспыхнула ссора. В ходе разбирательств один из мужчин нанес приятелю ножевое ранение.
Пострадавшего — мужчину 1978 года рождения — госпитализировали. Нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1974 года рождения. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Коломне задержали мужчину, который напал с ножом и металлическим прутом на сотрудников полиции.