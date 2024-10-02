Житель Саратовской области ранил ножом мужчину в Ступино

Уроженец Саратовской области 1963 года рождения ранил ножом мужчину в Ступино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле дома на Преображенском проспекте. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ранил второго ножом.

В результате мужчину 1986 года рождения с ножевым ранением отвезли в медучреждение. Там о госпитализации потерпевшего сообщили в правоохранительные органы.

Нападавшего задержали. На мужчину завели уголовное дело.