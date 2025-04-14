Жителей Химок пригласили на День открытых дверей в Центральной детской школе искусств

Во вторник, 15 апреля, в Центральной детской школе искусств Химок пройдет День открытых дверей, в рамках которого желающие смогут познакомиться с учебными планами, специальностями и возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что дети и их родители смогут посетить концерт, познакомиться с преподавателями и учениками школы, задать все интересующие вопросы и не только.

«Мы гордимся тем, что наши ученики достигают высоких результатов. Но самое главное для нас — это то, что они растут гармонично развитыми личностями, которые любят искусство, умеют ценить красоту и доброту и готовы к новым вызовам и открытиям», — поделилась Монастырская.

Муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина подчеркнула, что дополнительное образование для детей является одним из важнейших элементов для их развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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