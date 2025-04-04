Жителей Химок пригласили принять участие в акции «Услышать Победу»

Жители Химок смогут присоединится к патриотической акции «Услышать Победу», приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которая продлится до 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для участия в мероприятии нужно позвонить по номеру 8 (800) 200-09-05. В рамках него будет работать телефонная линия, по которой можно услышать уникальные архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году.

«Это отличная возможность прикоснуться к истории и проникнуться атмосферой того времени. Акция также поможет расширить представление об одном из самых значимых событий в летописи нашего Отечества», — подчеркнул депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

По словам лидера Движения общественной поддержки Олеси Климачевой, акция позволит сохранить память о предках и объединить современное поколение с прошлым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.