Жителей Химок пригласили стать участниками фестиваля уличных танцев

Жители Химок смогут принять участие в Кубке Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур», который пройдет впервые. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Организатором фестиваля выступит АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Оставить заявку на участие можно здесь. Танцорам предложат номинации «1 на 1 — танцоры с опытом занятий до 2 лет» (брейкинг), «2 на 2 — профессионалы» и «1 на 1 — девушки» («брейкинг»), «2 на 2 — профессионалы» («хип-хоп»).

Выступления будет оценивать международное жюри, в том числе многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей. В сентябре лучшие из них выступят на масштабном гала-концерте.

Победители смогут выиграть поездку на международные соревнования: фестиваль брейк-данса Dubai Open Breaking, фестиваль World Dance Championship и соревнования по брейкингу Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+