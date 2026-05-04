Жителей Московской области предупредили, что злоумышленники атакуют через «рабочие» чаты

Жители региона столкнулись с новой схемой мошенничества: злоумышленники атакуют через поддельные рабочие чаты в мессенджерах. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Преступники действуют хитроумно: они маскируются под коллег или руководителей, создают фейковые рабочие группы и эксплуатируют тему цифровизации. Их ключевая уловка — легенда о «проверке трудового стажа», которая должна якобы помочь актуализировать данные в цифровых системах.

Механизм обмана выглядит следующим образом: жертву добавляют в чат, стилизованный под корпоративное общение. В беседе появляется сообщение от имени вышестоящего сотрудника, где говорится о необходимости срочно подтвердить трудовой стаж и обновить персональные данные. Мошенник предлагает перейти в специального бота, который визуально имитирует интерфейс официального портала госуслуг. Бот запрашивает уникальный код из СМС или push‐уведомления. Как только пользователь отправляет код, злоумышленники получают полный доступ к его личному кабинету на госуслугах, а значит, и к персональным данным, финансовым сервисам и другим защищенным ресурсам.

Чтобы не стать жертвой аферистов, важно строго соблюдать правила цифровой гигиены:

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они отправлены якобы коллегами или начальством;

не сообщать коды из СМС и push‐уведомлений — настоящие сервисы никогда не запрашивают их в чате;

если чат вызывает сомнения (странные формулировки, срочность, давление), немедленно покинуть его и сообщить о подозрительной активности в ИТ‐отдел или службу безопасности компании;

перепроверять информацию: при малейших сомнениях связаться с отправителем сообщения альтернативным способом (по телефону, лично) и уточнить, действительно ли он инициировал запрос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.