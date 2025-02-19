Жителей Московской области предупредили об агрессивных лисах

У лис в лесах Подмосковья начался брачный период. В связи с этим животные могут вести себя агрессивно, предупредили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Во время брачного сезона между самцами лис могут происходить конфликты, которые сопровождаются громкими звуками. Также самцы, находясь в активном поиске самок, могут забредать в населенные пункты.

Жителей и гостей региона предупредили, что сейчас лисы могут проявлять агрессию и даже напасть, поэтому лучше к ним не приближаться. При встрече с диким животным в черте населенного пункта следует позвонить в службу «112».