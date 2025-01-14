Жителей Подмосковья поздравили с днем рождения региона

В Министерстве территориальной политики Московской области поздравили жителей Подмосковья с днем рождения региона. Он отмечается сегодня, 14 января.

«От души желаем всем жителям региона здоровья, благополучия и процветания! С днем рождения, любимая и неповторимая Московская область!» - говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в министерстве, исторически Московской области предшествовала Московская губерния. 14 января 1929 года образовалась Центрально-Промышленная область, которую впоследствии переименовали в Московскую. В 1931 году Москва стала отдельной административно-хозяйственной единицей. Позднее Московскую область признали субъектом РФ.

В основе современного герба Подмосковья — исторический герб Московской губернии 1856 года. Это красный щит, на котором изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий змея. Герб лежит в основе и современного флага региона.